Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российский военно-промышленный комплекс наращивает производство беспилотников, бронетехники, авиации и кораблей для применения в масштабных боевых действиях против Украины или блока НАТО.

Согласно данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, связанного с Минобороны РФ, в апреле-мае 2025 года промышленное производство в стране-агрессоре увеличилось на 2,6 процента, главным образом, — за счет оборонного сектора. Существенный вклад внесла авиационная промышленность: в мае объемы выпуска авиатехники выросли на 16,9 процента по сравнению с апрелем, превысив показатели мая прошлого года в 1,6 раза.

Также, в период с февраля по май, государство-террорист расширило производственные мощности в авиа- и судостроении на 16 процентов, что может указывать на подготовку к длительному конфликту. Кроме того, спутниковые фотоснимки показывают увеличение темпов выпуска и ремонта боевых машин пехоты (БМП) на ряде российских предприятий. Активное наращивание мощностей фиксируется, в частности, на заводе в Рубцовске (Алтайский край), который модернизировал производственные линии.

Предполагается, что сокращение использования бронетехники зимой 2024-2025 годов на передовой в Украине, позволило увеличить запасы таких средств, а «Курганмашзавод» по-прежнему остается ключевым производителем, модифицирующим «советские версии» БМП-3. При этом часть ремонтных предприятий уже исчерпала резервы старой техники.

Помимо всего указанного, Россия демонстрирует прогресс в ускорении производства танков Т-90М, что подтверждает приоритетность долгосрочных вложений в бронетехнику.

Аналитики ISW отмечают — пока неясно, готовится ли РФ к новой масштабной военной операции в Украине или просто усиливает наступательно-оборонный потенциал на случай возможного конфликта с НАТО.

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