Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ВРУ, законопроектом № 13351 предусматривается — вышеописанное освобождение от уплаты налогов станет действовать, как минимум, до аннулирования военного положения, и еще на протяжении года после его отмены.

Инициаторы законопроекта игнорируют тот факт, что финансовая нагрузка на госбюджет от налоговых льгот для владельцев электромобилей продолжает стремительно расти: в течение первых 5 месяцев 2025 года в Украину ввезено свыше 40 000 электрокаров, суммарной стоимостью порядка 810 млн долларов.

Эксперты и критики инициативы подчеркивают — подобными льготами зачастую пользуются не социально-уязвимые слои населения, а обеспеченные граждане, приобретающие электромобили премиум-класса. Эти автовладельцы также имеют доступ к дешевой электроэнергии по субсидированным тарифам для «домашней зарядки». При этом, электромобили освобождены от уплаты акцизных сборов на топливо, которые формируют один из основных источников финансирования дорожной инфраструктуры.

Согласно подсчетам, за неполный текущий год, госбюджет уже недополучил около 260 млн долларов от налогообложения. В 2024 году потери составили порядка 396 млн долларов. В совокупности, за последние 1,5 года — это приблизительно 656 млн долларов «потерянных» средств, что вызывает обеспокоенность относительно эффективности предоставления таких льгот и их социальной справедливости.

Ранее мы писали о том, что в Минфине показывали, как выросли зарплаты чиновников во втором полугодии.