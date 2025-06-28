Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Центра национального сопротивления (ЦНС), в течение всей истории российской империи, колонизаторы фактически ассимилировали и уничтожали сопредельные государства, игнорируя жизненные обычаи и ценности стран-соседей.

Как стало известно ЦНС, сейчас российские оккупанты явно имитируют формирование лояльного гражданского социума на временно захваченной части Херсонской области, одновременно демонстрируя наличие моральных ценностей («скреп») у своих приспешников.

В частности, оккупационная администрация Херсонщины намерена создать закрытый госреестр «активистов», чтобы, в итоге, взять под контроль ведение любой «сомнительной» деятельности в регионе, предварительно набрав достаточное количество пророссийской массовки для продвижения инициатив/программ, спущенных Кремлем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина продвинулась у ряда населенных пунктов Запорожской области.