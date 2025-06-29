Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Полтавской области, если плательщик отказался допускать налогового управляющего к описи имущества в рамках налогового залога/предоставлять документы, необходимые для осуществления такой процедуры, госслужащий составляет соответсвующий акт (об отказе).

То есть, если налогоплательщик не намерен добросовестно сотрудничать с контролирующим органом, последний имеет право подать в суд с требованием заблокировать расходные операции на банковских счетах и электронных кошельках, запретить любые действия по отчуждению имущества, а также обязать «отказника» допустить налогового управляющего для проведения инвентаризации активов.

Ограничения начинают действовать с момента оформления одного из следующих документов:

акта описания имущества в налоговый залог;

акта о его отсутствии или документа, подтверждающего полное погашение налоговой задолженности.

После составления указанных актов, налоговый управляющий обязан не позднее следующего рабочего дня направить официальное уведомление в адрес банков, финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, а также эмитентов электронных денег и самого налогоплательщика. Это уведомление служит правовым основанием для снятия ограничений, восстановления права на распоряжение средствами и отмены запрета на отчуждение имущества.

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