Как информирует «НБН» со ссылкой на материал телеканала CBS, от главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прозвучало предположение — Ирану необходимо не так много времени, чтобы начать производство обогащенного урана, вопреки повреждениям ряда ядерных объектов после массированных ударов ВВС США и Израиля.

Исходя из слов Гросси, Иран все еще располагает достаточными технологическими и производственными ресурсами для восстановления ядерной программы. По его оценке, запуск центрифуг для обогащения урана возможен в течение нескольких месяцев, а возможно и быстрее, в зависимости от решений, которые предпримет Тегеран.

Впрочем, глава МАГАТЭ признал — объектам ядерной инфраструктуры Ирана причинены значительные повреждения авиаударами США и Израиля, но речь не идет о полноценном уничтожении всех надлежащих мощностей. В частности, исходя из «технической логики», Иран в состоянии восстановить утраченные звенья ядерной программы.

Чиновник отметил — не допустить дальнейшего витка обострения в Ближневосточном регионе можно лишь путем дипломатии: Тегерану и Вашингтону следует поскорее вернуться к переговорам, чтобы выработать реалистичное решение, иначе ситуация вновь выйдет из-под контроля.

Следует отметить, что из-за вышеописанного прогноза, в Иране призывали не только арестовать, но и казнить гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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