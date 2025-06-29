Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в субботу, подразделения российской 36 отдельной мотострелковой бригады армии Путина смогли продвинуться в северной части Зиркы (юго-западнее Новопавловки).

Если верить оборонном ведомству страны-агрессора, оккупантам якобы удалось захватить вышеописанный населенный пункт. Кроме того, в соответствии с геолокационными кадрами, обнародованными ISW, «освободители» интенсивно атаковали позиции ВСУ рядом с Новопавловкой, а также под Котляровкой, Троицким, Алексеевкой, Дачным и Запорожьем.

Согласно утренней сводке, обнародованной на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении защитники отбили 9 вражеских атак в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, но еще 3 боестолкновения — продолжаются.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW перечисляли признаки, которые свидетельствуют о подготовке РФ к войне против НАТО.