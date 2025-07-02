Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от уполномоченного ВРУ по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца прозвучало заявление — соответствующие структуры Украины провели 65 обменов с РФ, в рамках которых, суммарно, вернули домой 7 429 военнопленных, гражданских заложников и детей.

Исходя из слов Лубинца, после полномасштабного вторжения РФ, Украина смогла вернуть:

5 757 военных;

294 гражданских;

1 378 детей.

Все вышеописанной происходит по инициативе президента Владимира Зеленского, который дал надлежащее поручение Минобороны, ГУР, СВР, СБУ и МВД. Лубинец добавил — в процессе принимают активное участие его штаб.

Омбудсмен подчеркнул, что помимо стремления оперативно вернуть домой украинцев, его сотрудники параллельно делают все для защиты прав пленных/заложников/принудительно депортированных детей, «насколько это возможно даже в то время, когда они находятся на территории РФ».

Ранее мы писали о том, как Песков отвечал на слова Келлога о том, что РФ тормозит мирные переговоры по Украине.