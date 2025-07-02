Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Politico, из-за возникновения опасений, что запасы вооружений в США значительно сократятся, в Пентагоне решили приостановить отгрузку Украине некоторых ракет и высокоточных боеприпасов для ПВО.

Исходя из слов неуказанного американского функционера, вышеописанное решение было одобрено замглавой Пентагона (Минобороны США) по политическим вопросам Элбриджем Колби после оценивания оставшихся запасов оружия/боеприпасов.

В частности, после указанного осмотра запасов Пентагона, возник ряд опасений, касающихся скорого и существенного уменьшения американских запасов артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов.

Также, первоначальное идентичное решение, предусматривающее приостановление поддержки (обещана во времена президентства Джозефа Байдена) Украины, было одобрено текущей администрацией США в начале июня. Впрочем, данный сценарий решили реализовать полноценно именно сейчас, когда ПВО Украины приходится отражать масштабные воздушные и ракетные удары РФ по мирным городам.

Ранее мы писали о том, что в Польше делали заявление об интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.