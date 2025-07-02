Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу МИД, в ходе вышеописанного обсуждения, представители украинского ведомства указали американскому функционеру — любой вариант промедления со стороны США, мешает укреплению обороноспособности Украины, и лишь побуждает РФ к продолжению агрессии, а не поиску путей к достижению мира.

Как стало известно, ключевая тема разговора представителей Украины и США — оказание военной помощи Вашингтоном и пролонгация взаимного оборонного сотрудничества двух государств на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Исходя из слов замглавы МИД Украины Марьяны Беца, крайне важно продолжать поставлять ранее выделенные оборонные пакеты, в частности, направленные на укрепление украинской системы ПВО со стороны Соединенных Штатов.

Чиновница подчеркнула — Кремль все еще игнорирует безусловное прекращение огня, предложенное Украиной 11 марта, одновременно интенсифицируя нанесение воздушных ударов на гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Беца резюмировала:

…В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора.

Ранее мы писали о том, почему Пентагон прекратил отправлять в Украину боеприпасы для систем ПВО.