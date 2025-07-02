Как информирует «НБН» со ссылкой на ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях», опубликованный на официальной странице ВРУ, можно избежать уплаты таможенных сборов, посылка соответствует определенным критериям.

Налоги на посылку не начисляются, если ее стоимость не превышает 150 евро, отправление оформлено на одного получателя, а товары предназначены исключительно для личного пользования. Это ключевые условия, при выполнении которых пошлина и НДС не взимаются.

При превышении лимита в 150 евро, получателю необходимо оплатить два обязательных сбора: пошлину и НДС. Пошлина составляет 10 процентов от суммы превышения, а НДС — 20 процентов от этой суммы с учетом уже начисленной пошлины. Например, если посылка стоит 200 евро, «налоговое бремя» составит 50 евро. Пошлина будет равна 5 евро, а НДС — 11 евро. Общая сумма к оплате — 16 евро.

Если один заказ разбит на несколько коробок, но отправлен от одного продавца в рамках одного отправления, налог начисляется на общую стоимость всех посылок. В отличие от этого, заказы от разных продавцов считаются отдельно: если стоимость каждой отдельной посылки не превышает 150 евро, налоги не применяются.

Оплатить пошлину и НДС можно в онлайн-режиме (обычно через ссылку от службы доставки) или при получении отправления. Чтобы избежать лишних затрат, рекомендуется отслеживать суммарную стоимость заказов, не объединять дорогие товары в одну посылку и сохранять чеки и инвойсы для подтверждения стоимости на таможне.

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