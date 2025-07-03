Как пишет «НБН» со ссылкой на постановление под номером 774, опубликованный на официальном сайте Кабмина, проектом «Бюджетной декларации на 2026-2028 годы» предлагается откорректировать размер «минималки» в большую сторону.

В соответствии с положениями вышеописанного документа, при формировании расходной части госбюджета на 2026–2028 годы, правительство станет ориентироваться на нижеуказанные параметры:

в 2026 году минимальная зарплата составит около 8 700 гривен (8 688);

в 2027 году — приблизительно 9 400 гривен (9 374);

в 2028 году — около 10 100 гривен (10 059);

сумма базового оклада по первому тарифному разряду Единой тарифной сетки в 2026 году вырастет до примерно 3 500 гривен (3 470);

в 2027 году — до не более 3 700 гривен (3 744);

в 2028 году — слегка превысит 4 000 гривен (4 018).

Предполагается, что данные цифры пересмотрят, и учтут ожидаемый рост потребительских цен (инфляцию), который прогнозируется на уровне в 108,6 процента.

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