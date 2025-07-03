Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное председателем Одесской областной военной администрации (ОВА) Олегом Кипером в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», государство-террорист осуществило повторную воздушную атаку на указанный город, выпустив баллистические ракеты.

Исходя из лаконичных слов Кипера, вражеский удар был нацелен на объекты припортовой инфраструктуры — зафиксирован «прилет» баллистической кассетной ракеты.

В результате очередного военного преступления страны-агрессора, два человека — погибли, трое — получили ранения различной степени тяжести, и пострадавшим оказывают весь спектр необходимой медицинской помощи.

Как стало известно, погиб водитель грузового автотранспортного средства, а личность другой жертвы РФ — устанавливается соответствующими структурами.

Ранее мы писали о том, что в ОВА уточняли количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Житомирской области.