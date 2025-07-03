Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный YouTube-каналом «Суспільне», от спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева прозвучало заявление — сегодня утром, в Полтаве, вражеские дроны-камикадзе угодили в городской и областной ТЦК/СП.

Исходя из слов Саранцева, вследствие вышеописанной атаки здания ТЦК — повреждены, а также две сотрудницы ВСУ и аналогичное количество военных данной структуры, — получили ранения.

Спикер Сухопутных войск добавил — сведения о жертвах среди военнослужащих, не задействованных в функционировании ТЦК/СП, будут предоставлены позже. Военный подчеркнул — здания «военкоматов» располагаются в периметре плотной городской застройки, и ранены гражданские лица, находившиеся рядом с местами «прилетов».

Саранцев акцентировал — в последние дни «вторая армия мира» начала чаще наносить удары по зданиям ТЦК/СП, стремясь сорвать процесс мобилизации в Украине, но:

…Мы будем продолжать комплектовать войско и готовить новых военных и привлекать к обороне большее количество людей.

Ранее мы писали о том, что в ОВА уточняли количество пострадавших в результате взрыва на предприятии в Житомирской области.