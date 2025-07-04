Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт МИД Израиля, вскоре Украина получит новый пакет гуманитарной помощи, включающий системы питьевого водоснабжения для восточных регионов нашей страны, особенно пострадавших от обстрелов «второй армии мира».

В соответствии с данными этого внешнеполитического ведомства, глава МИД Израиля Гидеон Саар провел встречу с послом Украины Евгением Корнийчуком, и по итогам разговора, дал поручение местному агентству MASHAV сформировать и доставить вышеописанный груз важного оборудования.

Предполагается, что мощности каждой подобной системы смогут обеспечить чистой водой десятки тысяч людей, которые остались без доступа к важному ресурсу из-за уничтоженной РФ инфраструктуры.

Также, данную помощь напрямую профинансируют из госбюджета МИД Израиля.

Ранее наш информационный портал писал о том, когда США и Иран возобновят переговоры по ядерной программе.