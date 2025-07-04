Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Axios, спецпредставитель США Стив Уиткофф запланировал встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе (7-13 июля), цель которой — возобновление переговорного процесса, касающегося развития ядерной программы Тегерана.

Исходя из слов источников, с точной датой указанной встречи стороны пока не определились. Кроме того, ни одно из государств официально не подтвердило переговоры, но, если они состоятся — это окажется первым прямым контактированием Тегерана и Вашингтона после нанесения ВВС США серии авиаударов по иранским ядерным объектам.

Информаторы Axios добавили — Уиткофф и Аракчи поддерживали прямую связь во время и после 12-дневной войны между Израилем и Ираном, благодаря, в том числе, посредничеству чиновников Омана и Катара.

В соответствии с данными Axios, главная тема предстоящих переговоров — иранские запасы урана, а именно, — 0,4 тонны, обогащенные до 60-процентного уровня (почти оружейный показатель).

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