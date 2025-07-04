Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, от представителя правительства Германии Стефана Корнелиуса прозвучало подтверждение — Берлин приступил к «интенсивным переговорам», касающимся поставок Украине ЗРК Patriot.

Исходя из слов Корнелиуса, правительство Германии разработало «различные способы», которые позволят удовлетворить потребности Украины в усилении потенциала ПВО, так как РФ активизировала использование дронов-камикадзе и ракет против нашей страны, пока Вашингтон приостановил военную поддержку Киева.

В частности, наиболее рассматриваемый вариант, которому отдают предпочтение в Берлине, — покупка комплексов ПВО/ПРО Patriot напрямую в Соединенных Штатах и последующая передача этих систем Украине.

Следует отметить, что глава Минобороны Германии Борис Писториус в конце июля запланировал визит в Вашингтон, с целью проведения переговоров со своим американским коллегой, и:

…Разумеется, Patriot также будут в повестке дня.

Ранее мы писали о том, как Трамп комментировал приостановку поставок оружия Украине.