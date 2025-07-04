Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Луганской области, стало известно об особенностях применения вышеописанной налоговой социальной льготы.

В соответствии с подпунктом 169.1.1 «Налогового кодекса Украины» (НКУ), каждый плательщик налога на доходы физлиц (НДФЛ) имеет право на уменьшение своей месячной налогооблагаемой прибыли (от одного работодателя в виде зарплаты) на сумму указанной социальной льготы — 50 процентов прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2025 году — 1 514 гривен).

То есть, если налогоплательщик содержит двух и более детей до 18 лет, он имеет право на получение соцльготы в размере 1 514 гривен на каждого ребенка (подпункт 169.1.2 НКУ).

Обязательное условие: льгота задействуется, только если зарплата не превышает 4 240 гривен в месяц (прожиточный минимум 3 028 гривен × 1,4, и округлено до 10 гривен).

Кроме того, если у плательщика есть дети, то порог дохода увеличивается пропорционально их количеству, что позволяет получать льготу при более высокой зарплате.

Ранее мы писали о том, что Кабмин планирует поэтапное повышение «минималки» в Украине с 2026 года.