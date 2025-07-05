Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «OBOZ», аналитики ведущих инвестиционных компаний — Dragon Capital, KIT Group и Concorde Capital — сошлись во мнении: резких скачков курса гривны до завершения 2025 года не ожидается, однако давление на валютный рынок может возрасти.

В KIT Group прогнозируют базовый курс 43-44,5 гривны/доллар в последние месяцы года, с колебаниями в пределах 41,5-42,5 гривны/доллар в краткосрочной перспективе, если не произойдут значительные внешние потрясения. Также возможен сценарий контролируемой девальвации гривны в интересах госбюджета.

В Dragon Capital улучшили прогноз по курсу благодаря увеличению внешней помощи европейских партнеров Украины: на конец года ожидается 44 гривен/доллар (ранее — 45), при условии продолжения финансирования и снижения рисков влияния войны.

В Concorde Capital также не замечают предпосылок к резкой девальвации национальной валюты. По оценке экспертов, среднегодовой курс американской валюты составит около 42 гривен, а к декабрю — до 44 гривен/доллар. Ситуация остается под контролем благодаря действиям НБУ и макроэкономической стабильности.

Общий консенсус-прогноз: курс доллара будет находиться в диапазоне от 41,5 гривны летом-осенью, до 45 гривен с приближением зимы. Факторов, которые могут спровоцировать возникновение валютного кризиса, аналитики, к счастью, не видят.

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