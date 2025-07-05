Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику, обнародованную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании, такие регулярные ликвидации высокопоставленных российских офицеров могут весьма негативно отразиться на функционировании вертикали управления в ряде подразделений армии Путина.

Исходя из данных, которыми располагают аналитики военной разведки Британии, суммарно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, государство-террорист «потеряло», по меньшей мере, 16 генералов.

Предполагается, что утрата такой численности высокопоставленных офицеров, судя по всему, отрицательно сказалась на возможностях системы командования/управления/координации действий в большинстве формирований «второй армии мира».

В британской разведке акцентировали:

…Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта [открытой войны против Украины].

Ранее мы писали о том, что разговоры Путина с Трампом и жестокие удары РФ по Украине могут быть связаны.