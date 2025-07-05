Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в официальном Telergram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), на текущий момент, специалисты-спасатели все еще ликвидируют масштабное возгорание, вспыхнувшее в периметре одного из объектов Чугуева из-за атаки РФ.

Помимо вышеописанного возгорания, по другому адресу обломки сбитых ударных беспилотников угодили в постройки почтового отделения и недействующее здание, также спровоцировав возникновение пожара (уже локализован и ликвидирован). Кроме того, повреждены дома и легковые автотранспортные средства.

В ГСЧС добавили — суммарно из-за очередного военного преступления государства-террориста пострадали 11 человек, включая 2 детей.

К устранению последствий привлекались 93 «чрезвычайника» и 29 единиц спецтехники ГСЧС, в том числе — команды саперов-пиротехников, медиков и пожарный поезд.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ раскрывал детали ночного удара по военному аэродрому «Борисоглебск» в РФ.