Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное начальником Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеславом Чаусом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в периметре пятикилометровой зоне указанного приграничного региона, регулярно обстреливаемого российскими оккупантами, остаются сотни человек.

Исходя из слов Чауса, из самой опасной, на сегодня, вышеописанной зоны, отказываются выезжать более 700 человек (включая 20 детей), вопреки содействию органов местного самоуправления и ОВА. Госслужащим приходится фактически уговаривать людей покинуть места постоянного проживания, и переехать «туда, где более безопасно». При этом, из приграничной зоны успели выехать около 5 500 человек.

Чиновник добавил — если провести сравнение с 2024 годом, армия Путина увеличила количество обстрелов приграничья Черниговщины из всех типов вооружения, но чаще всего применяет FPV-дроны.

Также, бойцы Силы обороны, работники местных общин и областной военной администрации стараются ускоренно усилить фортификационные укрепления в целом в области, и отдельно — вокруг городов.

Ранее мы писали о том, что оккупанты продвинулись и захватили ряд населенных пунктов на Харьковщине.