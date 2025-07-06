Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Сухопутных войск ВСУ, в это воскресенье, около 9 часов 35 минут утра, армия Путина нанесла воздушный дроновый удар городу Кременчуг на Полтавщине.

Как стало известно, в результате вышеописанной атаки, вражеские дроны-камикадзе типа «Шахед» попали здание Кременчугского районного ТЦК/СП, а также задели жилой дом, расположенный поблизости.

В Сухопутных войсках подчеркнули — в соответствии с предварительными данными, среди военнослужащих и сотрудников указанного РТЦК/СП травмированных или погибших нет.

На текущий момент, на месте «прилета» продолжается работа экстренных служб. Дополнительная информация, касающаяся количества пострадавших среди гражданского населения, — уточняется.

Ранее наш информационный портал писал о том, как ликвидация российских генералов повлияла на структуру управления в армии Путина.