Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, согласно экспресс-анализу ученых, в 12 европейских городах около 2 300 человек умерли от слишком жарких погодных условий.

В частности, исследование охватило 10-дневный период экстремального «потепления», которое закончилось 2 июля. В течение указанного временного отрезка, погодная аномалия затронула большую часть Западной Европы: в Испании температурные показатели превысили +40 градусов по Цельсию, во Франции — вспыхнули лесные пожары.

Также, в Барселоне, Мадриде, Лондоне и Милане данное климатическое изменение повысило предельную температуру на +4 градуса по Цельсию.

Для установления количества жертв, исследователи использовали установленные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности. Оцениванием учитываются смерти, напрямую связанные с жарой и обострением заболеваний.

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