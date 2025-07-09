Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, опубликованные на официальной странице Госстата, скорость инфляции в июне текущего года, если провести сравнение с маем, снизилась до 0,8 процента, но, если взять за основу годовое исчисление, за 12 месяцев цены возросли на 14,3 процента.

В соответствии с аналитикой Госстата, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в июне выросла на 1,4 процента. Впрочем, лидер «антирейтинга» — фрукты, цена на которые увеличились на 13,5 процента. Идентично, на 0,2-3,3 процента стали менее доступны мясо/мясопродукты, безалкогольные напитки, рыба, сало, хлеб, кисломолочная продукция, сливочное и растительное масло, а также сахар.

При этом, вследствие влияние сезонного фактора на 8,1 процента подешевели овощи, и на 0,4-1,1 процента снизилась стоимость яиц, макаронных изделий, молока и риса.

Также, подорожали алкогольные напитки и табачные изделия повысились, в диапазоне от 1,1 до 1,8 процента.

Ранее мы писали о том, что аналитики прогнозировали курс доллара в Украине до конца 2025 года.