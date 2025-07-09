Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от замглавы МИД Украины Марьяны Бец прозвучало заявление — захватчики вывезли в РФ десятки тысяч маленьких украинцев.

Исходя из слов Бец, как минимум 20 000 украинских детей были депортированы государством-террористом. Кроме того, около 1,6 млн детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях Украины. Практически каждую минуту, такие похищения продолжаются. Впрочем, Украина смогла вернуть 1 400 детей, что, безусловно, является «каплей в море».

Чиновница напомнила — в период проведения технических переговоров в Стамбуле, украинская сторона предоставила россиянам перечень детей, но РФ манипулирует этими данными, указывая, что у них нет 20 000 малышей, а только 339 детей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Еврокомиссии отвечали, вступит ли Украина в ЕС в ближайшие пять лет.