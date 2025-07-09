Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», указанная группировка путинских войск, задействованная на Покровском направлении, насчитывает более 100 000 «освободителей».

Исходя из слов Трегубова, сейчас оккупанты активизировались на двух ключевых направлениях — Покровском (в восточной части по направлению к Константиновке) и Новопавловском (захватчики намереваются выйти к админгранице Донетчины и Днепропетровщины): на этих участках «очень горячо».

Военный добавил: на Новопавловском направлении армия Путина регулярно совершает провокации, но речи о заходе в Днепропетровскую область нет — населенный пункт Дачное полноценно контролируется подразделениями ВСУ, вопреки тому, что именно здесь оккупанты оказывают максимальную степень давления на оборонительную линию нашей армии.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о попытках оккупантов прорваться в Днепропетровскую область.