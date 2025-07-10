Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», президент Владимир Зеленский полагает — масштабный удар РФ по Киеву напрямую связан с проведением Ukraine Recovery Conference (URC-2025) в Риме.

Исходя из слов Зеленского, поблагодарившего союзников за присутствие на указанной встрече, данная конференция привлекла внимание Кремля. В частности, страна-агрессор заранее «готовилась» к этому мероприятию.

Президент подчеркнул — речь идет об обстреле столичных гражданских объектов, которые не представляют военной угрозы, то есть о «чистом терроризме». Гарант напомнил — Киев стремится достичь прекращения огня, но Москва не настроена останавливать агрессию.

Зеленский акцентировал, что в 2024 году составляющей российской пропагандисткой кампании была риторика — РФ якобы «хочет мира, хочет переговоров», но сейчас все видят, — государство-террорист отвергло мирные инициативы.

Ранее мы писали о том, что Трамп намерен ужесточить антироссийские санкции при выполнении определенного условия.