Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, Минобороны США начало отправлять в Украину артиллерийские снаряды и ракеты для M270 MLRS и M142 HIMARS.

В соответствии с данными источников, США снова приступили к поставкам Украине артиллерийских 155-миллиметровых артснарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация главы Белого дома Дональда Трампа «заморозила» военную помощь нашей стране.

Американские чиновники не стали уточнять, сколько оружия получила Украина после вышеописанного возобновления, и не уведомили, являлась ли партия полной.

Также, не совсем понятно, почему в последние партии оружия от США вошли лишь снаряды и ракеты, и было ли принято решение, касающееся возобновления поставок прочего оружия, входящего в пакеты, одобренные при президентстве Джозефа Байдена.

Ранее мы писали о том, что Мерц анонсировал расширение военной поддержки Украины.