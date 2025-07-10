Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Тернопольской области, стало известно о порядке/правилах списания соответствующей задолженности, что предусмотрено «Налоговым кодексом Украины» (НКУ).

Согласно пункту 95.3 НКУ, если у плательщика возник налоговый долг, ГНС может обратиться в суд, чтобы взыскать необходимую сумму с его банковских счетов или электронных кошельков. После получения судебного решения, контролирующий орган передает его в надлежащие инстанции для выполнения, и сумма задолженности списывается.

Однако, если речь идет о задолженности, которую сам плательщик указал в налоговой отчетности (в декларациях/уточняющих расчетах), то судебного решения не требуется. В этом случае, если долг не погашен в течение 3 месяцев с момента наступления срока оплаты, налоговая может принять самостоятельное решение о списании долга (п. 95.5 НКУ). Главное условие — отсутствие задолженности государства перед плательщиком либо ее меньший объем по сравнению с налоговым долгом.

Такое решение оформляется как обязательное к исполнению требование и передается в банки/финучреждения или платежные системы. Передача может осуществляться лично либо через заказное письмо. Списание происходит по платежному поручению в соответствии с регламентом платежной системы.

Если должником выступает физлицо, контролирующий орган обязан обратиться в суд с иском о принудительном взыскании. После этого дело передаётся в исполнительную службу, которая действует согласно ЗУ «Об исполнительном производстве» (п. 87.11 НКУ).

Правила проведения безакцептного списания (то есть без согласия плательщика) регулируются «Инструкцией о безналичных расчетах», утвержденной постановлением НБУ №163 от 29 июля 2022 года (раздел 4 документа).

Ранее мы писали о том, в каких случаях ГНС блокирует предприятию налоговые накладные и расчеты корректировки.