Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Express, от главы английского оборонного ведомства Джона Хили прозвучало заявление — Великобритания по-прежнему намерена отправить своих солдат в Украину в рамках реализации планов, разработанных «коалицией желающих/решительных».

Исходя из слов Хили, премьер-министр Великобритании Кир Стармер довольно ясно дал понять, что не против развернуть миротворческий контингент в Украине, если это потребуется для обеспечения соблюдения «режима прекращения огня».

Предполагается, что Франция и Британия направят ключевую часть миротворческих сил в Украину, хотя для выполнения данного сценария союзникам необходима прямая поддержка США.

Глава Минобороны Великобритании добавил — для защиты ЕС будут сформированы силы численностью до 50 000 военнослужащих, благодаря активизации военного сотрудничества Лондона и Парижа.

Ранее мы писали о том, что Пентагон частично возобновил отправку артснарядов и ракет в Украину.