Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Павлом Шамшиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», наибольшее вражеское давления наблюдается возле Волчанска и в окрестностях Купянска.

Исходя из слов Шамшина, в течение недели количество боестолкновений заметно выросло, — иногда фиксировалось 24 штурма «освободителей» за сутки. Например, на протяжении последних 24 часов, оккупанты 13 раз осуществляли атаки на позиции ВСУ.

Военный добавил: на северном берегу реки Волчья не прекращаются бои — здесь бойцы Сил обороны удерживают позиции в периметре агрегатного завода. В районе Купянска, «вторая армия мира» стремится расширить плацдарм у реки Оскол, но без каких-либо результатов: наведенные переправы экстренно уничтожаются.

Схожие боевые действия идут на северо-востоке от Великого Бурлука, рядом с селом Амбарное: на этому участке фронта оккупанты пробуют прорваться пехотой при поддержке FPV-дронов и огня артиллерии, но защитникам удалось стабилизировать ситуацию.

Шамшин подчеркнул — в зоне подконтрольной ОТГВ «Харьков», путинские войска ежедневно теряют до сотни военных «двухсотыми» и «трехсотыми».

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