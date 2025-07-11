Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RMF-FM, от главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского прозвучало заявление, затрагивающее критическую риторику президента США Дональда Трампа в адрес Российской Федерации.

Исходя из слов Сикорского, весьма приятным то, что американский лидер, спустя полгода, все же начал дублировать высказывания глав стран Европы, однако ключевым испытанием станет введение США нового пакета антироссийских санкций.

Руководитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул — вопреки тому, что с соседями необходимо дружить, государство-террорист само решил считать себя врагом Европы. При этом, Кремль сейчас открыто продвигает «фашистскую и имперскую идеологию», готовя российский социум к усилению агрессии, в том числе, и направленной на Польшу.

Сикорский акцентировал:

…Россия шпионит, засылает сюда [в Польшу] поджигателей, угрожает нам, в частности, ядерным оружием, то есть по праву является врагом Запада.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал повреждение роддома в Харькове во время дроновой атаки.