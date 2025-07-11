Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Радіо Свобода», от первого замглавы Министерства социальной политики Дарьи Марчак прозвучало заявление — ключевое увеличение размера пенсий в 2025 году уже состоялось.

Исходя из слов Марчак, возможность дальнейших доплат прямо зависима от состояния госбюджета, и на текущий момент повторной индексирование пенсий весьма маловероятно.

Чиновница подчеркнула — процесс индексации пенсий предусмотрен рамками действующего законодательства и традиционно осуществляется каждый год, и лишь в марте. Таким образом, с точки зрения норм законодательства, проведение нескольких индексаций на протяжении одного года — не прогнозируется.

Впрочем, Марчак добавила — в Минсоцполитики намерены отслеживать финансовый потенциал Пенсионного фонда, и, если страховые поступления позволят ввести дополнительные меры соцподдержки населения, ведомство их инициирует, но для таких «улучшений» потребуется одобрение правительства (Кабмина).

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