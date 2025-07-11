Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от пресс-секретаря Североатлантического Альянса Элисон Харт прозвучало заявление — оборонный блок не прекращает работать над усилением военной поддержки Украины.

Исходя из слов Харт, государства-члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине дополнительные поставки военной помощи, необходимой для защиты от российской агрессии.

Вышеописанный подход предусматривает осуществление срочных усилий, направленных на закупку ключевого оружия у Соединенных Штатов, в том числе, речь идет о средствах противовоздушной обороны и сопутствующих боеприпасах.

Отметим, что на пресс-конференции саммита НАТО, которая прошел в Гааге на прошлой неделе, американский лидер Дональд Трамп объявлял — США намерены рассмотреть возможность продажи Украине ЗРК Patriot.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали, как Украина сможет противодействовать новой тактике воздушных атак РФ.