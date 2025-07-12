Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, в южной части Донетчины, где область граничит с Днепропетровским и Запорожским регионами, «вторая армия мира» смогла продвинуться на нескольких отрезках Новопавловского направления.

Как стало известно, на вышеописанном участке фронта, «освободителям» удалось оккупировать село Ялта (Комарская сельская община в Волновахском районе), находящееся практически рядом с административной границей Днепропетровской области.

Также, на указанном направлении путинские войска продвинулись в Мирном и в окрестностях Воскресенки, Перебудовы и Толстого.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ сообщали о резкой активизации оккупантов в районе Константиновки.