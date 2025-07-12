Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению президента «Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина»» Геннадия Хазана, снижение количества сбитых вражеских беспилотников напрямую связано с переводом специалистов из мобильно-огневых групп в пехотные подразделения — такие действия командования ВСУ значительно снизили результативность борьбы с российскими БПЛА.

Исходя из слов Хазана, российские дроны-камикадзе неповрежденными долетают до тыловых областей Украины, поскольку несколько месяцев назад, специалистов из Сил ПВО Украины, а также личный состав мобильно-огневых групп, попросту отправляли в пехоту, — «так, как будто они уже не нужны».

В частности, командование армии отдало приказ, предусматривающий оптимизацию численности военных в Силах ПВО Украины, проигнорировав факт, что «таким шагом можно навредить» обороноспособности, и, на текущем этапе войны, последствия подобной реорганизации вполне очевидны.

Эксперт резюмировал:

…Когда россияне увеличили и масштабировали количество террористических атак, оказалось, что нам нужно больше специалистов для мобильных групп, ведь, как оказалось, они эффективны. Нужно же какие-то, чтобы у государства были средневзвешенные решения.

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскрывал подробности очередной массированной атаки России на Украину.