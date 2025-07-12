Как информирует «НБН» со ссылкой на материал телеканала ZDF, от генерал-майора Бундесвера (ВС ФРГ) Кристиана Фройдинга прозвучало заявление — в Киеве заключена договоренность относительно запуска в Украине производства сотен дальнобойных ракет за счет Германии.

В частности, указанное соглашение вчера, 11 июля, подписали представители ФРГ, отечественного военно-промышленного комплекса и Минобороны Украины, при этом, финансирование данного процесса в рамках договора обеспечит правительство Германии.

Исходя из слов Фройдинга, первая партия дальнобойных ракет поступит в ВСУ не позднее конца июля, что позволит существенно усилить оборонительный и наступательный потенциал Украины в краткосрочной перспективе.

Также, немецкий высокопоставленный военный добавил — Украине необходимы системы вооружений, которые смогут достигать «глубинных» регионов РФ и поражать склады, командные пункты, аэродромы и авиацию.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали о ситуации на Сумском направлении.