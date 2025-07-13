Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Yonhap, по данным Управления военной разведки Южной Кореи, с октября 2024 года, РФ получила от КНДР около 28 000 контейнеров с различным оружием и артснарядами (преимущественно 152-миллиметрового калибра).

Разведчики Южной Кореи отмечают — вышеописанный тип снарядов является одним из приоритетных для армии Путина, так как используются во многих типах оружия и подходит для САУ (самоходные артиллерийские установки) и прочих буксируемых пушек.

В частности, если указанное количество контейнеров пересчитать, и перевести боеприпасы в единицы, речь идет о более, чем 12 млн артснарядов 152-миллиметрового калибра.

Кроме того, в июле-августе КНДР планирует направить в страну-агрессор не только дополнительных солдат, но и предоставить РФ не менее 5 000 военных строителей и 1 000 саперов для «восстановления» Курщины.

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