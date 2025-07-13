Как информирует «НБН» со ссылкой на источники LIGA.NET в Главном управлении разведки (ГУР Минобороны Украины), на начало текущего месяца в арсеналах государства-террориста остается около не более нескольких сотен баллистических ракет «Искандер-М»/северокорейских аналогов KN-23.

В соответствии с данными отечественной военной разведки, сейчас «вторая армия мира» располагает более 250 «Искандерами-М» и около 50 KN-23. В ГУР добавили — на текущий момент у границ нашей страны развернуто более 60 ОТРК, способных запускать указанную баллистику.

Также, следует напомнить, согласно регулярным сводкам Воздушных сил ВСУ, в течение мая-июня армия Путина выпустила по Украине 88 «Искандеров-М»/KN-23, а силы и средства нашей ПВО «приземлили» 23 таких боеприпаса.

Отметим, что российский военно-промышленный комплекс нарастил производство баллистики, если сравнивать с прошлым годом, и начал изготавливать 60 ракет/ежемесячно, вместо 40.

Ранее мы писали о том, почему ПВО Украины сейчас сбивает меньше российских «Шахедов».