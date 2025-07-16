Как информирует «НБН» со ссылкой на источники La Stampa, правительство Италии не планирует приобретать у США вооружения/боеприпасы для последующей передачи Украине, однако серьезно проработает вопросы логистики выделенной военной помощи.

Исходя из слов источников, ключевые факторы, на которые опирается Рим в принятии вышеописанного решения:

первый — итальянские системы вооружения, предоставленные Украине, основаны на других технологических принципах/решениях, несовместимых с американской техникой;

второй — у Италии не хватает средств для поддержки подобных финансовых операций (единственные рассматриваемые закупки оружия у США, — самолеты F-35).

Кроме того, представители итальянского правительства подчеркнули — единственный официальный запрос, которые они получили от Североатлантического Альянса, затрагивает обеспечение логистики транспортировки американского оружия в Украину.

Ранее мы писали о том, что Трамп обсуждал возможность отправки в Украину крылатых ракет Tomahawk.