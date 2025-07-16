Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Житомирской области, стали известны правила предоставления налоговой соцльготы для физлиц, работающих на неполную ставку/в течение неполного дня.

Согласно пункту 169.1 статьи 169 «Налогового кодекса Украины» (НКУ), плательщик имеет право на уменьшение облагаемого дохода, полученного от одного работодателя в виде заработной платы (а также других приравненных к ней выплат), при соблюдении определенных условий. Основное из них — размер ежемесячного дохода не должен превышать установленный предел.

Вышеописанный лимит рассчитывается как произведение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный на 1 января налогового года, и коэффициента 1,4, с последующим округлением до ближайших 10 гривен. В этом году такая предельная сумма составляет 4 240 гривен (3 028 гривен на 1,4).

Таким образом, физлицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на применение налоговой социальной льготы на общих основаниях — при условии, что его месячная заработная плата не превышает установленный лимит. Продолжительность рабочего времени при этом значения не имеет.

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