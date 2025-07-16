Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное начальником Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олегом Синегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», две недели назад интенсивные боевые действия начались на новом фронтовом участке, сразу после пересечения «второй армией мира» госграницы в этом регионе.

Исходя из слов Синегубова, дело касается населенного пункта Меловое, расположенного северо-восточнее Великого Бурлука — путинские войска продолжительное время стремились закрепиться здесь, но защитники полностью уничтожили захватчиков.

Чиновник добавил: фиксируется расширение «серой зоны», и появились сообщения — армия Путина поначалу зашла в Меловое, однако, поскольку ВСУ своевременно нанесли огневое поражение оккупантам, россияне, — «полностью были уничтожены и выбиты».

Впрочем, Синегубов акцентировал:

…Там [в Меловом] уже нет людей и остались только руины.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Путин сообщал Трампу о планах по активизации наступления в Украине на следующие 60 дней.