Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), защитникам удалось продвинуться на севере Сумщины, подойдя к Кондратовке.

Исходя из сведений ISW, «освободители» атаковали позиции ВСУ к северу от Сум в районе Кондратовки и северо-восточнее данного города (рядом с Юнаковкой и Ворочино). При этом, бойцы Сил обороны Украины успешно контратаковали путинские войска у Кондратовки, Юнаковки, Яблоновки, Садков и Запселья.

Фото — understandingwar.org

Также, армия Путина смогла достичь «успехов» на севере Харьковской области: захватчики незначительно продвинулись в районе маслоэкстракционного завода на севере Волчанска и в лесопосадках северо-западнее этого города.

Кроме того, оккупанты не прекращали наземных штурмов северо-восточнее Харькова в районе Тихого, Волчанска и Прилипок, но столкнулись с результативными украинскими контратакующими действиями.

Фото — understandingwar.org

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