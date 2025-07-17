Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RMF24, в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали вышеописанное заявление Будапешта об ухудшении двусторонних отношений.

Исходя из слов представителя МИД Польши Павела Вронского, опровергнувшего утверждение о сознательном «понижении уровня» отношений, отозванный посол Себастьян Кенчек завершил срок своих полномочий и официально покинул должность 15 июля. Сейчас польскую дипмиссию в Будапеште временно возглавляет поверенный в делах.

Вронский добавил, что решение о новом назначении еще не принято, и о дальнейших шагах в этом направлении будет объявлено позже.

Напомним, дипломатический конфликт возник в конце 2024 года, когда Венгрия предоставила защиту Марчину Романовскому. Функционера задержали польские правоохранители в июле того же года по подозрению в растрате бюджетных средства и коррупции, но в декабре чиновник, отпущенный на лечение, внезапно оказался на территории Венгрии, где укрывается от экстрадиции, потому Варшава обоснованно считает такие действия Будапешта недопустимыми.

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