Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Польского радио», с 1 ноября в польские центры коллективного размещения беженцев из Украины станут принимать только граждан, являющих представителями защищенных групп, в соответствии с проектом закона, принятым на заседании местного совета министров 15 июля.

Как стало известно, власти Польши намерены поэтапно закрывать приюты для украинских беженцев, и с середины осени, в госцентрах размещения смогут проживать исключительно только пожилые лица, беременные женщины и люди с инвалидностью. Таким образом, остальные украинцы к ноябрю обязаны отыскать альтернативные варианты жилья.

Также, для тех, кто не входит в вышеописанные «защищенные группы», в Польше запустят программу «Вместе к независимости», предусматривающую выделение субсидии на аренду жилья и обучение на курсах польского языка.

В Варшаве объясняет подобные «улучшения» тем, что формат соцподдержки должен соответствовать обновленным требованиям, и уже сейчас более 50 процентов беженцев оплачивают часть стоимости проживания в приютах после 4 месяцев пребывания в стране.

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