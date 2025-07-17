Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу замглавы Минобороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, в конце июля/начале августа отдельные категории граждан смогут оформить отсрочку от мобилизации в ВСУ буквально «в несколько кликов» — в онлайн-формате, и без необходимости лично посещать ТЦК/СП.

Как сообщается, в первую очередь такая возможность станет доступной:

научным, научно-педагогическим и педагогическим сотрудникам учреждений высшего и профессионального образования — при условии, что сведения о них уже содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

гражданам, чьи супруги имеют инвалидность 1-2 группы, — если соответствующий статус подтвержден через базы данных Минсоцполитики, ПФУ и органов ГРАГС (Государственного реестра актов гражданского состояния).

Черногоренко подчеркнула: приоритет данной инициативы — сделать процесс максимально простым, прозрачным и доступным онлайн, без очередей и бюрократической волокиты.

В планах Минобороны — расширить подобный сервис «Резерв+» на другие категории, в частности, на семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, что Зеленский делал заявление о демобилизации защитников.