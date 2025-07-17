Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, вопреки тому, что средняя пенсия в Украине подросла до 6 410 гривен, сумма пособия так и не достигла размера реального прожиточного минимума.

Исходя из слов Гетманцева, согласно оцениванию Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял в феврале 6 685 гривен, а в июне приближался к 7 000 гривен. Таким образом, средняя пенсия составляет около 92 процентов этого показателя — большинство пенсионеров продолжают оставаться за «чертой бедности».

Кроме того, хотя в годовом сравнении (с июля 2024 года) размер пенсий вырос на 10,2 процента, потребительские цены (инфляция) на товары/услуги за тот же период подскочили на 14,3 процента. В результате, реальная пенсия не увеличилась, а лишь сократилась на 4 процента.

Отдельно Гетманцев опубликовал инфографику, на которой можно увидеть, какой части украинских пенсионеров государство начисляет пособия ниже уровня фактического прожиточного минимума:

Фото — facebook.com/d.getmancev

Ранее мы писали о том, как украинцы могут увеличить размер своей будущей пенсии.