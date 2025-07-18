Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению авиаэксперта и аналитика Константина Криволапа, указанные перехватчики действительно могут поражать цели, но их возможности ограничены законами физики, вопреки оптимистичным ожиданиям, циркулирующим в медиапространстве Украины.

Исходя из слов Криволапа, для успешного уничтожения «Шахеда» на высоте около 4 000 метров необходим дрон-перехватчик с очень мощным двигателем и значительным боезапасом — например, с зарядом не менее 1,5 килограмма взрывчатки. Даже при попадании в цель не всегда можно гарантировать уничтожение — многое зависит от того, какая часть беспилотника была поражена: боевой блок, двигатель или топливный бак.

Эксперт подчеркнул — в арсенале ВСУ сейчас имеются как отечественные разработки, так и дроны-перехватчики, предоставленные западными партнерами. Однако, по-настоящему эффективно перехватывать «Шахеды» можно, если данные БПЛА летят ниже 2 000 метров. На этой высоте перехватчики способны своевременно обнаружить цель, откорректировать курс и точно поразить вражеский дрон.

При этом, говорить о дронах-перехватчиках как об оружии, которое коренным образом изменит «правила игры», пока преждевременно, поскольку процесс их производства и применение требует серьезных технологических ресурсов, а существующий парк этих беспилотных средств все еще ограничен.

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