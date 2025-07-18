Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное начальником управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», с начала полномасштабного вторжения РФ, ПВО Украины «приземлила» десятки тысяч российско-иранских дронов-камикадзе и почти 2 500 разнообразных ракет.

Исходя из слов Игната, с начала применения «Шахедов» Россией (первый такой БПЛА был сбит в октябре 2022 года), суммарное количество ликвидированных на текущий момент составляет около 25 000 штук. В эту цифру входят и имитаторы, но, в основном, речь идет о настоящих боевых аппаратах иранского производства, которые сейчас государство-террорист изготавливает самостоятельно.

Военный добавил: полноценную статистику, касающуюся уничтожения российских ракет, обнародуют ближе профессиональному празднику Воздушных сил — 3 августа, но уже сегодня известно — украинская ПВО «приземлила» около 2 500 крылатых ракет, а также 48 из 160 запущенных ракет «Кинжал», — гиперзвуковых аэробаллистических средств, которые РФ начала применять в мае 2023 года.

По мнению Игната, вышеописанный результат по «Кинжалам» — достаточно высокий показатель, если учитывать сложность их перехвата.

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