Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, от канцлера Германии Фридриха Мерца прозвучал комментарий, касающийся решения Брюсселя утвердить 18 санкционный пакет против государства-террориста РФ.

Исходя из слов Мерца, лидеры государств-членов Евросоюза наконец смогли договориться относительно введения 18 пакета санкций против РФ. Данные масштабные ограничения затронут банки, энергетический сектор и военно-промышленный комплекс страны-агрессора, что позволит максимально ослабить способность России продолжать финансировать войну против Украины.

Отдельно канцлер ФРГ шуточно отметил — его страна хочет получить возможность эффективно обороняться, «чтобы не приходилось защищаться», подчеркнув роль силового сдерживания, нацеленного на Российскую Федерацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, как вторичные санкции Трампа повлияют на экономику РФ.